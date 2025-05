Distinguished Gentleman’s Ride op Curaçao op 18 mei

Op zaterdag 18 mei vindt op Curaçao de Distinguished Gentleman’s Ride plaats. Op die dag rijden ‘stijlvolle motorrijders met klasse en passie voor hun motor’ op ons eiland. De dag staat in het teken van een bewustwordingsrit en fondsenwerving met als doel het verhogen van bewustzijn en het inzamelen van fondsen voor onderzoek naar mentale gezondheid en prostaatkanker bij mannen. De Distinguished Gentleman’s Ride is een wereldwijd evenement dat gelijktijdig plaatsvindt in meer dan 100 landen en meer dan 800 steden.

Curaçao doet inmiddels voor het vierde jaar mee aan deze wereldwijde beweging. De rit combineert stijlvolle en elegante kleding met klassieke en retro of vintage motorfietsen. De deelnemers zullen zich kleden in opvallende en chique outfits die de aandacht trekken van toeschouwers langs de route. De rit begint om 14:30 uur bij Mangrove Beach Corendon en heeft als eindhalte bij Hanchi Snoa in Punda. Alle ingezamelde fondsen gaan naar de Movember Foundation, een internationale organisatie die zich inzet voor mentale gezondheid bij mannen, suïcidepreventie en onderzoek naar prostaat- en teelbalkanker.