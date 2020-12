‘Dit weekend al gebruik van noodwet’

Minister van Justitie Quincy Girigorie wil dit weekend al gebruik maken van de mogelijkheden die de nieuwe noodwet biedt. Dat zegt Girigorie vandaag in de EXTRA. Gisteren werd de noodwet aangenomen. Volgens de justitieminister biedt de noodwet de overheid het juiste gereedschap om effectiever te controleren op de naleving van de coronamaatregelen. Dat betekent onder meer dat er meer consequenties komen voor mensen die zich niet aan de regels houden, zoals de avondklok en het verbod op drinken in het openbaar. Girigorie gaf gisteren tegen de krant aan dat hij blij is dat de wet is aangenomen.

De minister gaf aan dat de wet in werking treedt zodra die is gepubliceerd. Dat zal volgens hem snel gebeuren op de website van de overheid. Het Openbaar Ministerie is volgens de minister al bezig met een maken van een zogenaamde boetelijst, waarop staat welke boetes voor welke overtredingen van de coronamaatregelen kunnen worden gegeven.