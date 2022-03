Dit weekend kwalificatiewedstrijden atletiek

Atleten kunnen zich dit weekend kwalificeren voor de regionale toernooien CARIFTA en ODESUR. Dit is de tweede kwalificatiewedstrijd die de Curaçaose Atletiek Bond organiseert. De snelste mannen en vrouwen van Curaçao nemen het vrijdag op de 100 meter tegen elkaar op. Zaterdag vinden de estafettes plaats. Het Carifta toernooi vindt in april plaats in Jamaica. De Odesur kampioenschappen vinden de maand daarop in Argentinië plaats.

De resultaten van de kwalificatiewedstrijden zijn te volgen op de website atletiek.nu