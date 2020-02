Een dochteronderneming van de Russische oliegigant Rosneft is door de VS op de zwarte lijst gezet. Dit, omdat het bedrijf Venezuela zou helpen om de Amerikaanse sancties tegen Venezuela te ontwijken. Doordat het bedrijf nu op de zwarte lijst staat, zijn al hun activa in de VS bevroren. De actie maakt deel uit van een reeks nieuwe, stengere sancties die de VS doorvoert om zo Maduro te pushen af te treden.