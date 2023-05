Docu over Curaçaose onderwater pracht aan boord van TUI

Vanaf 1 juni is de film Curaçao Underwater Kunuku te zien aan boord van de Dreamliners van TUI. Een team van bevlogen snorkelaars maakte in 2019 een meerdaagse snorkeltocht langs de zuidelijke kuststrook van Curaçao. Deze tocht is op film vastgelegd met als doel bewustzijn te creëren voor het onderwaterleven. Het resultaat is een film van ruim 30 minuten met mooie beelden. De verteller in de Nederlandse versie is oud-diplomaat Erwin Arkenbout. Initiatiefnemer Curd Evertsz hoopt dat kijkers geïnspireerd raken om het leven onder water zelf te gaan bewonderen. De film is ook in 6 talen op YouTube te bekijken. Foto: Ramsay Soemanta