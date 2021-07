Documentaire over Churandy Martina bij Videoland

Streamingservice Videoland biedt vanaf vrijdag een documentaireserie aan over de Cuaçaose atleet Churandy Martina. De topsporter wordt daarin van dichtbij gevolgd tijdens zijn voorbereidingen op de Olympische Spelen in Tokio. Ook praat Martina openhartig over de hoogte- en dieptepunten van zijn carrière. Ook zijn er interviews te zien met familie, vrienden en zijn trainer. De komende Spelen in Tokio worden de laatste voor Martina.