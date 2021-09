De documentaire over het leven en de carrière van de Curaçaose atleet Churandy Martina is gisteravond in première gegaan. De productie van de docu lag in handen van Thakaidzwa Doran. Via de documentaire hopen Doran en Martina jongeren te inspireren om nooit op te geven. Eind september is de film gratis te bekijken voor leerlingen van het middelbaar onderwijs.