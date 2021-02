Documentaire over natuur op ABC-eilanden

Op het einde van dit jaar beginnen de opnames van de film ‘Het ABC van de Nieuwe Wildernis’. Dit betreft een film over de natuur op Aruba, Bonaire en Curaçao. De film zal twee jaar later in 150 biosocpen in Nederland zijn te zien. Met de documentaire willen de makers de grote waarde van de natuur op Aruba, Bonaire en Curaçao bij een breed publiek onder de aandacht brengen. De bijzondere natuur op de eilanden zal met behulp van de nieuwste technologie in beeld en geluid worden vastgelegd.

In 2013 verscheen De Nieuwe Wildernis als een Nederlandse natuurfilm voor de bioscoop. De film volgt de vier jaargetijden in het jonge natuurgebied de Oostvaardersplassen in Flevoland. De eerste beelden van de film werden geschoten in het najaar van 2011. De Nieuwe Wildernis was een groot succes in de Nederlandse bioscopen.