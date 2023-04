Dode vissen spoelen massaal aan

De afgelopen dagen zijn massa’s dode spitsneus kogelvisjes aangespoeld bij de baaien. Vooral de stranden op Bandabou lijken bezaaid te zijn. Ook op Bonaire zijn dode visjes gesignaleerd. Volgens natuur-en milieuorganisatie Carmabi is de sterfte geen reden tot paniek. Hoogstwaarschijnlijk is de verandering van de stroming de oorzaak van de massasterfte. De spitsneus kogelvis is geen kei in zwemmen.