Dodelijke koraalziekte op Bonaire ontdekt

Stichting Nationale Parken Bonaire (Stinapa) heeft de noodklok geluid over de situatie van koraal in het water rond het eiland. Kort geleden is namelijk op de riffen van Bonaire de zeer dodelijke koraalziekte SCTLD ontdekt. De koraalziekte vernietigt het zachte weefsel van meer dan dertig soorten harde koralen. Zeker zeventig procent van de koralen sterft af als het is geïnfecteerd. De ziekte werd in 2014 in Florida ontdekt. Op Bonaire is de ziekte nu op de duikplek Karpata ontdekt, dit gebied is tot nader order gesloten. Stinapa wil dat duikers voorzorgsmaatregelen nemen, door de duikuitrusting te ontsmetten met bleekoplossing. Duikkleding moet in desinfectiemiddel worden geweekt.