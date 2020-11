Dodental orkaan Iota in Midden- en Zuid-Amerika loopt op

De orkaan Iota heeft minstens 21 levens geëist in delen van Centraal- en Zuid-Amerika. Zeker zestien mensen kwamen om in Nicaragua. Ook in El Salvador, Panama en Colombia vielen slachtoffers als gevolg van de storm met windsnelheden tot 250 kilometer per uur. Het aantal slachtoffers neemt waarschijnlijk nog verder toe, aangezien veel gebieden ontoegankelijk zijn door overstromingen, stroomuitval en andere stormschade.De orkaan kwam aan land in Nicaragua en trok door naar Honduras, waar hij afzwakte tot een tropische storm.

In Nicaragua werden bruggen en veel huizen beschadigd. Volgens de regering stierven minstens vier mensen, onder wie drie kinderen, bij een aardverschuiving op een berg in het westen van het land. Zeven mensen zijn vermist. Meer dan 60.000 mensen werden geëvacueerd. Iota is dit jaar de dertigste zware storm in dit deel van de wereld, twee meer dan het oude record. De regio was nog aan het bijkomen van orkaan Eta, die ook veel schade aanrichtte en minstens 174 dodelijke slachtoffers maakte in onder meer Honduras en Guatemala.