Dolfijnentransport op 28 juni weer voor de rechter

Animal Rights gaat door met procederen. Op 28 juni buigt de rechter zich over het verzoek van de dierenwelzijnsorganisatie om de vergunningen voor de transport van vijf dolfijnen naar Saoedie-Arabië op te schorten en te vernietigen. Gisteren werd bekend dat de dolfijnen van het Sea Aquarium het eiland al hebben verlaten en onderweg zijn naar hun nieuwe onderkomen, het Fakieh Aquarium. Dit gebeurde een dag nadat de dierenwelzijnsorganisatie haar verzoek bij de rechtbank had ingediend. Volgens de advocaat van Animal Rights, Bertie Braam, wordt gewoonlijk de procedure afgewacht. Braam vindt het dan ook flauw dat de eigenaar van de dolfijnen als een dief in de nacht de vijf dieren op het vliegtuig heeft gezet. De rechter legde Sea Aquarium vrijdag nog een dwangsom op van 200.000 gulden per dolfijn als deze de dolfijnen uitvoert zonder geldige en toereikende uitvoervergunning. Nu blijkt dat de eigenaar van de dolfijnen, Tursiops Investments met daarin onder andere Dutch Schrier, al sinds januari over de benodigde vergunningen beschikt.