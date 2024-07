Dominee Kikkert neemt afscheid

Dominee Kikkert heeft deze week een afscheidsbezoek gebracht aan gouverneur Lucille George-Wout. Hiermee heeft de gouverneur afscheid genomen van haar buurman van het Fortplein. Dominee Kikkert hield onder andere het regeringsgebed in de Fortkerk. Na vijf jaar zal hij terugkeren naar Nederland. Op 25 augustus is zijn afscheidsdienst in de Fortkerk. En aansluitend op 1 september zal hij het eiland verlaten. Tijdens zijn bezoek aan George-Wout werd hij vergezeld door zijn echtgenote.