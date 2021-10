De politie is vanmorgen in Bandabou uitgerukt na een melding van schoten in de buurt van Krakeel. Bij aankomst trof de politie een grijze Toyota SUV aan met nogal wat kogelgaten. In de wagen bevond zich een man die geen teken van leven meer gaf. De politie doet onderzoek naar wat er heeft plaatsgevonden. Er is nog niets bekend over de identiteit van de man.

