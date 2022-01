Doorbraak in onderzoek naar moord Curaçaose

De Amsterdamse politie heeft een verdachte aangehouden voor de moord op de Curaçaose Rosleny Magdalena. De 28-jarige vrouw werd in 2016 door een fietser doodgeschoten in de Bijlmer nadat ze haar kind naar school had gebracht. De zaak is meerdere keren op Opsporing Verzocht behandeld en ook Peter R. de Vries heeft zich ingezet voor de zaak. De politie heeft niets bekend gemaakt wie de verdachte is.