Doorzoekingen op Curaçao vanwege miljoenenzwendel cardiologen

De FIOD, de recherche van de Nederlandse Belastingdienst, heeft vorige week meer dan tien locaties op Curaçao, in Nederland en Duitsland doorzocht. Daarbij zou beslag zijn gelegd op onroerend goed. Aanleiding voor de doorzoeking is het onderzoek van het Openbaar Ministerie in Nederland naar fraude door twee cardiologen die verbonden zijn aan het Isala-ziekenhuis in Zwolle. De groep medisch specialisten wordt ervan verdacht miljoenen euro’s te hebben gekregen van een leverancier van medische hulpmiddelen. In ruil daarvoor zouden de artsen de leverancier hebben voorgetrokken bij bestellingen. Beide cardiologen is tijdelijk de toegang ontzegd.