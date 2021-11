Dorothy Pietersz-Janga erkent fout te hebben gehandeld

Minister van GMN Dorothy Pietersz-Janga erkent verkeerd te hebben gehandeld. In een gesprek met TeleCuraçao erkende de minister dat ze de scheiding der machten niet in acht heeft genomen door opdracht te geven om een onderzoek te stoppen. Het betreft een onderzoek naar het handelen van twee bestuurders van een overheidsstichting waardoor gemeenschapsgeld in het verleden is verdwenen. Pietersz-Janga verdedigde zich door te stellen dat ze wilde onderzoeken of de zaak ook buiten het gerecht om kon worden behandeld. De minister hoopt dat het onderzoek in de rechtbank zorgvuldig wordt uitgevoerd.