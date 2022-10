Dorothy Pietersz-Janga in de Bahamas

GMN-minister Pietersz-Janga was vorige week in de Bahamas. Daar woonde ze een conferentie over water en afvalwater bij. Het thema was ‘From Global Resolution to Regional Solutions: ‘’Let’s End Plastic Pollution!’. De deelnemende landen bespraken de opties om wegwerpplastic in de ban te doen. De minister verkende ook met Aruba, Sint Eustatius en Sint Maarten de mogelijkheden om een kenniscentrum op te richten voor afvalverwerking binnen de regio. Het onderwerp is interessant voor Curaçao. Het GMN-ministerie bereidt zich voor op een nieuw beleid voor wegwerpplastic.