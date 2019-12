Robbie Dos Santos mag naar huis. Dat besloot de rechter vandaag. De loterijbaas werd in november aangehouden in verband met de moord op Helmin Wiels in 2013. Zijn hechtenis werd meerdere keren verlengd waarop zijn advocaat probeerde dit ongedaan te maken. Vandaag lukte dat. Hij mag het onderzoek in vrijheid afwachten. Volgens zijn advocaat Eldon Peppie Sulvaran is dit een mooie stap en begrijpt de rechter nu dat er onvoldoende bewijs is tegen Dos Santos.