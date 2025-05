Douane neemt illegale sigaretten in beslag

Het personeel van de Curaçaose Douane heeft gisteren tijdens een controle in enkele supermarkten in de omgeving van Sta. Rosa en Ronde Klip ongeveer 150 sloffen sigaretten aangetroffen die niet het vereiste zegel hadden, zoals wettelijk is voorgeschreven. Het gaat om omgeveer 1500 pakjes sigaretten. De Douane heeft alle sloffen sigaretten in beslag genomen in afwachting van verder onderzoek, om zo duidelijkheid te krijgen over wat er precies in deze zaak aan de hand is. Dat schrijft de Extra vandaag.

De Douane raadt iedereen die sigaretten koopt aan om alert te zijn en altijd te controleren of er een accijnszegel op het pakje sigaretten zit.