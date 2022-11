Douane ontdekt drugs verstopt in meubels

De douane op Curacao heeft gisteren drugs aangetroffen in een set meubels die klaar stonden in een container om naar Nederland vervoerd te worden. De woordvoerder van de douane, Luthsel Lourens, zegt in de EXTRA vandaag dat tijdens een controle bij een bedrijf dat goederen vervoert naar Nederland er ‘iets vreemds’ werd ontdekt. Bij nadere controle werd de verstopte cocaïne ontdekt. Alle meubels in de container zijn in beslag genomen om nader te onderzoeken. De woordvoerder benadrukt dat momenteel wordt onderzocht wie verantwoordelijk is voor de smokkelpoging. Hij stelt dat controle van containers gebruikelijk werk is voor de douane, om op die manier illegale transport van drugs zoveel mogelijk tegen te gaan.