Douaniersopleiding hoofdkommies hervat

De opleiding Hoofdkommies van leden van de douane is gisteren officieel van start gegaan. Vijftig douaniers volgen de opleiding om hun vakkennis uit te breiden en door te groeien naar een hogere rang binnen de organisatie. De opleiding duurt ongeveer 20 maanden. De laatste keer dat de opleiding tot Hoofdkommies werd aangeboden was in 2010. Gisteren werd er een kleine ceremonie gehouden om de start van de opleiding te vieren. Deze ceremonie vond plaats bij het douanegebouw in Nieuwe Haven.

Meer over douane hoofdkommies