Drastische maatregelen nodig

Curaçao moet drastisch maatregelen nemen. Dat is de boodschap van Eugene Rhuggenaath nu blijkt dat Curaçao het gevraagde bedrag van Nederland nu in ieder geval niet krijgt. Rhuggenaath zegt dat de nullijn voor ambtenaren nu moet worden ingevoerd. Dit werd eerder afgewezen door de vakbonden, maar hij hoopt dat zij nu solidariteit kunnen tonen. Ook moet onder meer de Balkenendenorm voor overheidsbedrijven nu worden ingevoerd, de subsidies geclusterd worden en de pensioenleeftijd omhoog.

Curaçao krijgt een lening van 177 miljoen gulden. De lening is voor twee jaar en renteloos. Curaçao had gevraagd om 765 miljoen gulden voor drie maanden. Deze lening is voor 6 weken en tegen die tijd wordt gekeken wat er eventueel nog meer mogelijk is binnen het Koninkrijk. Curaçao heeft tot 1 mei de tijd om een begrotingswijziging te sturen aan het Cft.