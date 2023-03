Drie 19-jarigen aangehouden in moordzaak

Drie jongeren zijn gisteren door de politie aangehouden voor moord. De negentienjarigen worden verdacht van de moord op de ex-politieagent Van Thijs. De 22-jarige Curaçaoënaar is zondag om het leven gekomen bij de rotonde van Palu Blanku. Nu blijkt dat de jongen die zich na de schietpartij met schotwonden bij het CMC meldde een van de verdachten is. Hij is in het ziekenhuis aangehouden. De twee anderen meldden zich bij het politiebureau van Rio Canario. Het wapen dat ze bij zich hadden is in beslag genomen. Uit het eerste onderzoek blijkt dat ze het slachtoffer hadden achtervolgd na een woordenwisseling. Bij Palu Blanku wisten ze hem klem te rijden en schoten hem dood.