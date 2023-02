Drie aanhoudingen voor diefstal auto-onderdelen

De politie heeft gisteren drie dieven op heterdaad betrapt. De verdachten waren op dat moment auto-onderdelen aan het stelen bij de vissershaven van Caracasbaai. De agenten verrasten de daders die met een auto op de vlucht sloegen. De politie zette daarop de achtervolging in. De agenten hebben meerdere waarschuwingsschoten moeten lossen. Pas op de Schottegatweg West wist de politie het voertuig te stoppen en de verdachten aan te houden. Na de aanhoudingen zijn er drie invallen gedaan in Gilbraltar, Sto. Domingoweg en Blanquillaweg. Daar heeft de politie verschillende spullen in beslag genomen die belangrijk zijn voor het onderzoek. De verdachten zitten in voorarrest.

Meer over auto-onderdelen diefstal politieachtervolging waarschuwingsschoten