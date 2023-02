De politie heeft gisteren drie personen aangehouden voor fraude. Het trio zou in november vorig jaar geld hebben verduisterd van een zaak aan de Caracasbaaiweg. Dat meldt de politie. Het gaat om twee vrouwen van 25 en 26 jaar en een man van 57. De verdachten zitten in voorarrest in afwachting van meer onderzoek.

Meer over aanhouding fraude kpc politie verduistering