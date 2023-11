Drie aanhoudingen voor winkelinbraak

De politie heeft gisteren zeven huiszoekingen verricht. Daarbij zijn drie personen aangehouden voor een reeks winkelinbraken in maart. De verdachten in de leeftijd van 27 en 41 jaar zitten voorlopig vast in afwachting van verder onderzoek. De aanhoudingen vonden plaats in Brievengat, Ser’i Papaya en Buena Vista. Daarnaast heeft de politie nog vier huiszoekingen gedaan in Bivak, Kaya Altostratus, Jumentoweg en Carriacoaweg. Daar zijn verschillende gestolen spullen in beslag genomen, waaronder airco’s, geluidsinstallaties en elektrische kookplaten.

Gelabeld als aanhouding huiszoeking kpc politie winkelinbraak