Drie Amerikanen dood aangetroffen in Sandals Emerald Bay

Drie Amerikaanse toeristen zijn vrijdag in een Sandals-resort in de Bahama’s overleden. Een vierde toerist werd met spoed overgevlogen naar een ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak. Er zou geen sprake zijn van een misdrijf. De slachtoffers bevonden zich in twee verschillende villa’s. Een koppel voelde zich de avond ervoor ziek. Ze zijn toen naar de dokter gegaan, maar die stuurde hen weer terug naar het hotel. De volgende dag was de man dood. De vrouw die het overleefd heeft, zei dat ze zich niet meer kon bewegen. Haar armen en benen waren opgezet. Uit het autopsierapport moet de exacte doodsoorzaak blijken. Het all-inclusive hotel Sandals betreurt de situatie en zegt mee te werken aan het politieonderzoek.