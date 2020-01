De politie heeft afgelopen woensdag drie verdachten aangehouden bij een verkeerscontrole bij Mambo Beach. De chauffeurs werden verdacht van het rijden onder invloed. De verdachten zijn aangehouden en de voertuigen zijn in beslag genomen. Later bleek na een andere test bij het verkeersdepartement dat hun promillages te hoog waren. Er zijn processen verbaal opgemaakt en het Openbaar Ministerie neemt de zaken verder over.