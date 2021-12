Het is vandaag lekker druk in Punda. Maar liefst drie cruiseschepen zijn aangemeerd: de Insignia van Oceana Cruises, de World Voyager van Mystic cruises en de Odyssey of the seas. Samen hebben ze een capaciteit van ongeveer 6000 toeristen. Het is lang geleden dat we zoveel schepen tegelijkertijd konden zien in de binnenstad. Over precies twee weken, op 23 december, liggen er weer drie schepen in de haven.

