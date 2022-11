Drie ministers uitlandig

Drie ministers van het kabinet-Pisas II zijn momenteel uitlandig. De minister van Justitie is in Genève. Shalten Hato maakt tot en met morgen deel van de Koninkrijksdelegatie voor de zogenoemde Universal Periodic Review. Dit is een beoordeling van de VN-mensenrechtenraad. Charles Cooper is tot en met vrijdag in de Dominicaanse Republiek. De VVRP-minister woont daar een bijeenkomst bij in het kader van de cyberweek. Javier Silvania is tot 20 november op dienstreis. Hij is in Malta voor een conferentie over kansspelen en online gaming.