Drie ontsnapte vluchtelingen terug in de SDKK

Drie van de zeventien ontsnapte ongedocumenteerden zijn weer teruggeplaatst in de vreemdelingenbarakken van de SDKK-gevangenis. Dat laat politie woordvoerder Imro Zwerwer weten. De politie is nog steeds op zoek naar de andere Venezolanen en vraagt iedereen die mogelijk met hen in contact is geweest zich te melden. Zwerwer meldt ook de ongedocumenteerden eerder besmet waren met het coronavirus, maar dat dit inmiddels niet meer het geval was.