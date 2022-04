De politie heeft vanmorgen vroeg drie mannen aangehouden. De arrestatie vond plaats tijdens een onderzoek bij een nachtclub in Saliña. De verdachten stonden in een groepje en zagen er verdacht uit. Tijdens het fouilleren vond de politie een vuurwapen. Deze is in beslag genomen. De mannen van 19, 22 en 30 jaar oud zitten in voorarrest in afwachting van meer onderzoek.

