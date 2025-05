Drie verdachten vrijgelaten in corruptie-zaak

Drie verdachten in de corruptiezaak bij UOOW zijn gisteren weer op vrije voeten gesteld, maar blijven verdachte. Onder degenen die zijn vrijgelaten, bevindt zich de eigenaar van een aannemersbedrijf. Ook de vrouw die begin deze week was aangehouden, is vrijgelaten, samen met een andere verdachte. Dat meldt de Extra vandaag. Er zijn nog steeds verdachten in detentie, onder wie een man met de Haïtiaanse nationaliteit. Deze verdachte werd aangehouden kort nadat hij uit het buitenland was aangekomen.

De arrestaties zijn een gevolg van een langlopend onderzoek naar mogelijke corruptie binnen de UOOW van het Ministerie van VVRP, dat is de voormalige Dienst Openbare Werken. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat verdere aanhoudingen in deze zaak niet worden uitgesloten, waarbij mogelijk sprake is van grootschalige corruptie binnen het VVRP.