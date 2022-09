Driekwart stroomstoringen opgelost

Door de hevige regen van gisteravond viel de stroom in verschillende wijken uit. Aqualectra registreerde in totaal 171 storingen. Daarvan is het merendeel opgelost. Aan 46 stroomonderbrekingen wordt nog gewerkt. Deze zijn vooral in Coral Cliff. Wijken als Souax, St.Michiel, Kwartje en Sta. Maria zaten gisteravond een tijd in het donker. Aqualectra beschikt op dit moment over voldoende capaciteit om aan de stroomvraag te kunnen voldoen. Ook de waterproductie is oké. Wel zijn vandaag de reguliere onderhoudswerkzaamheden in de wijken uitgesteld.

Meer over aqualectra noodweer Stroomstoringen