Drive-by shooting werd 20-jarige fataal

De man die vrijdagavond op straat is omgebracht, is de 20-jarige Jorvien Antonia Lloyd. De politie kreeg rond half tien ‘s avonds een melding binnen en trof het slachtoffer met verschillende schotwonden aan in Ser’i Papaya. Het ambulancepersoneel kon geen teken van leven bij Lloyd ontdekken. Uit politieonderzoek blijkt dat het slachtoffer op een pleintje zat voor zijn huis toen onbekenden in een auto langsreden en op hem schoten. Het lichaam is in beslag genomen voor nader onderzoek. Ook heeft de politie 33 hulzen meegenomen. Het is de derde moord dit jaar. Foto: Extra