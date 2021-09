Drone-verbod in verband met rechtszaak

In verband met een belangrijke rechtszaak geldt volgende week woensdag tot vrijdag een drone-verbod boven de rechtbank en het cellencomplex in Barber. Huurmoordenaar Shaville ‘Heart’ Parris uit Saint Kitts & Nevis staat terecht. Op Sint Maarten werd hij vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor drie moorden. Op Curacao zou daarvoor nu het hoger beroep plaatsvinden, maar dat is nog niet bevestigd. Parris zou banden hebben met het Curacaose No Limit Soldier kopstuk Urvin ‘Nuto’ Wawoe, die sinds een aantal jaar vast zit op Sint Maarten.