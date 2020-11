Drooglegging horeca, géén lockdown

Minister van Justitie Quincy Girigorie heeft vanmiddag aangekondigd dat er geen lockdown wordt afgekondigd. Ook wordt er geen strengere avondklok ingesteld. Wel is aangekondigd dat er de komende drie weken geen alcohol mag worden gedronken op straat en andere openbare gelgenheden. Wel mag er drank in de winkel gekocht worden om dit vervolgens thuis te nuttigen. Alle casino’s moeten ook dicht. Restaurants mogen alleen eten laten bezorgen of af laten halen. Alleen restaurants die gasten in de buitenlucht kunnen laten zitten, mogen dat nog doen. Het wordt verder ten strengste afgeraden om thuis feesten te organiseren. De maatregelen gelden tot 21 december. Thuiswerken wordt zoveel mogelijk gestimuleerd.