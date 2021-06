Drooglegging tijdens verkiezingen op Aruba

Arubanen kunnen vandaag naar de stembus, maar er mag niet gedronken worden tijdens de verkiezingen. Sinds gisteravond geldt er een algehele drooglegging op het eiland, deze geldt nog tot morgenochtend om 6 uur. Dit in verband met de coronapandemie. Gisteren werden er 7 nieuwe besmettingen gemeld, er zijn nog 35 actieve cases bekend op Aruba.

Een recordaantal van twaalf politieke partijen doet vandaag mee aan de verkiezingen op Aruba. Het zijn vervroegde verkiezingen na de val van het kabinet Wever-Croes in maart. Er zijn drie nieuwe partijen: Accion21, HTC en Pueblo Prome. Het Korps Politie Aruba laat weten dat er vandaag voldoende politie op de been is om in alle stemdistricten aanwezig te zijn. De verkiezingsuitslag wordt nog voor middernacht verwacht.