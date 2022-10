Droombruiloft van Curaçaose in de Amerikaanse Vogue

Modemagazine Vogue heeft een uitgebreid fotoreportage van de bruiloft van de Curaçaose Aidaly Sosa-Walker. De marketing topvrouw stapte in het huwelijksbootje met de Amerikaanse muziek manager en entrepreneur Rob Walker. Pharell Williams heeft het bruidspaar in 2016 aan elkaar gekoppeld. De Happy-zanger was een van de gasten op de bruiloft in Miami. Ook Alicia Keys, haar echtgenoot Swizz Beatz en Pusha T stonden op de gastenlijst. Curaçao Cares mede-oprichter Deva Dee De Wind-Siliee hield een pakkende en poëtische toespraak. Beeld: Belathée Photography