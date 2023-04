Drugshandelaar Piet Wortel toch niet op vrije voeten

Piet Wortel, die door het OM in Nederland verdacht wordt van betrokkenheid bij twee liquidaties en drugshandel, zit opnieuw vast. Vorige week hief de rechtbank Rotterdam zijn voorarrest in de zaak op, maar nog voordat Wortel de gevangenis kon verlaten, werd hij opnieuw aangehouden. Dit keer op verdenking van witwassen in 2018. Het OM ziet Wortel als de opdrachtgever van de moord op oud-profvoetballer Kelvin Maynard. De tweede moord is die op Genna Feller, die in september 2019 werd doodgeschoten op Curaçao. De twee moorden zouden een wraakactie zijn voor de diefstal van 400 kilo cocaïne in juli 2019. Waar en hoe de drugs gestolen zouden zijn, is altijd onduidelijk gebleven.