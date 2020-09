Druk op regering Aruba neemt toe

De druk vanuit de lokale gemeenschap op de Arubaanse politiek om snel akkoord te gaan met de Nederlandse eisen voor de coronaleningen, groeit. Toch is het voor de Arubaanse regering nog steeds een ‘nee’, zo zegt premier Evelyn Wever-Croes tegen Caribisch Netwerk.

Het geld zou al begin deze maand op zijn, zei de regering eerder. Maar doordat de financiënminister met wat ‘potjes’ kon schuiven, zegt de premier nu, en omdat de toeristen sinds de grensopening in juli nog wat binnenbrachten, kan Aruba het tot medio september uitzingen. Die tijd gebruikt de regering om verder te onderhandelen met Nederland over de leningseisen tot op 11 september weer een Rijksministerraad is. Dan zal over het onderwerp worden gesproken.