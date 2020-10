‘Dubbele agenda regering’

Volgens invallend inspecteur geneesmiddelen Peter Fontilus heeft de Curaçaose regering wellicht een dubbele agenda in de discussie rond de geneesmiddelenvoorziening op het eiland. Hij heeft hierover een brandbrief geschreven aan minister van Gezondheid Zita Jesus-Leito. Volgens hem is het mogelijk dat de regering de sector geneesmiddelengroothandel wil elimineren om over te gaan op een door de overheid gerunde inkoopcentrale, waarna nog maar vier apotheken over zouden moeten blijven.

Als dat zo is, dan moet dat eerlijk op tafel worden gelegd, vindt de invallend inspecteur. En moet er gediscussieerd worden over een deugdelijke afbouw en afvloeiing van de honderden mensen die nu bij apothekers werken. Het Antilliaans Dagblad schrijft er vandaag over.