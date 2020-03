Duikinstructeurs brengen Lionfish naar de supermarkt

Vanaf vandaag is er verse en lokaal gevangen Lionfish te verkrijgen in de supermarkt. Dit is een samenwerking tussen duikinstructeurs en de supermarkt. Door de Corona-crisis heeft het merendeel van de duikinstructeurs en divemasters van Curaçao hun baan verloren. Immers, geen toeristen heeft als direct gevolg geen tot weinig werk ook voor deze branche.

Onder aanvoering van het Curaçaose bedrijf Lionfish Caribbean, wat normaal gesproken vis levert aan restaurants en sieraden maakt van de vinnen van de Lionfish, is er daarom een soort coöperatie opgericht.

Duikinstructeurs kunnen de komende tijd alsnog te water gaan om hun brood te verdienen, maar dan in de vorm van Lionfish jagen. De Lionfish wordt op een centrale plek ingeleverd, schoongemaakt en daarna vers aan de supermarkt geleverd. Lionfish Caribbean:´Eén enkele duiker kan niet genoeg vis schieten om een supermarkt te voorraden, daarbij is het schoonmaken enorm veel werk en weinig duikers/instructeurs hebben daar in andere tijden geen zin in of tijd voor. Vandaar dat er normaal alleen aan restaurants direct geleverd wordt. Maar nu niemand werk heeft, is er genoeg mankracht en tijd om meer op deze invasieve vis te jagen en om ze schoon te maken. Dus niet alleen hebben de instructeurs hier een beetje inkomen van, ook blijft het geld binnen onze economie en de riffen worden schoongehouden van deze vraatzuchtige vis!´

De Lionfish heeft een slecht imago, maar is gewoon een witvis waarmee vele gerechten bereid kunnen worden. En een hele gezonde vissoort met veel natuurlijke vetten. De Lionfish die in de supermarkt ligt is geheel ontdaan van alle giftige stekels. De vis is verkrijgbaar als hele vis, filet en een nieuw product de ´wings´. In de filialen de supermarkt liggen recepten, maar ook in de kookboeken van Caribbean Chef Helmi Smeulders en online zijn lekkere recepten te vinden.

Nadine sprak vandaag met Lisette Keus van Lionfish Caribbean:

De Lionfish is vooralsnog alleen verkrijgbaar bij de filialen van Van Den Tweel supermarket.