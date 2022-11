Duits bedrijf onderzoekt kwaliteit lokale olieproducten

De overheid laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van benzine en diesel op Curaçao. Het Duitse bedrijf SGS Inspire is daarvoor aangetrokken. De onderneming won de openbare aanbesteding. Vorige week is het onderzoek van start gegaan. De eerste fase bestaat uit interviews met verschillende belanghebbenden. Ook gaan de onderzoekers langs bij de brandstoffaciliteiten op het eiland. Dit moet leiden tot aanbevelingen. De totale studie neemt zo’n drie maanden in beslag. In februari moet het rapport klaar zijn. Onder oud-MEO-minister Steven Martina werd er zo’n onderzoek aangekondigd na klachten van consumenten. Veel automobilisten wijten de slijtage van hun motors aan de slechte kwaliteit van brandstof. Ook hebben veel mensen het idee dat een volle minder lang meegaat dan eerst.