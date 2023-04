Duizenden onderbroeken afgevoerd

Trucks vol onderbroeken en andere kledingstukken zijn gisteren vanuit de Vrije Zone afgevoerd naar de douane. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. De deurwaarder legde beslag op nepproducten van Calvin Klein en Hugo Boss. In totaal gaat het om zo’n 15.000 stuks ondergoed, met een verkoopwaarde van ruim 900.000 gulden. Voor welke landen of winkels het ondergoed bestemd was, is nog niet duidelijk. Evenmin waar de producten vandaan komen. Dit zal uit nader onderzoek moeten blijken.