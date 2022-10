DUO naar de eilanden

DUO brengt in november opnieuw een bezoek aan de eilanden. Het Nederlandse studiefinancieringsbureau zal een tijdelijk kantoor openen. Daar kunnen aankomende studenten en oud-studenten terecht met hun vragen. Naast het servicekantoor zal DUO ook voorlichtingsbijeenkomsten organiseren en hulp op maat bieden bij betalingsproblemen. Het is niet nodig om een afspraak te maken. Oud-studenten moeten wel een legitimatiebewijs meenemen. DUO is van 21 november tot en met 9 december op Curaçao.