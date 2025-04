DUO opent servicekantoor op Curaçao

Op dinsdag 14 april opent Dienst Uitvoering Onderwijs op de Hoogstraat een servicekantoor op Curaçao voor een proef van een jaar. DUO wil aankomende studenten zo nog beter voorbereiden op hun studie in Nederland en oud-studenten beter ondersteunen bij het terugbetalen van hun schuld. Studenten en ouders kunnen met al hun vragen bij het servicekantoor terecht. Ook krijgen ze hulp bij andere zaken die zij moeten regelen voor hun studie in Nederland, zoals een burgerservicenummer, DigiD en een zorgverzekering.

Verder kunnen oud-studenten persoonlijk advies krijgen over de terugbetaling van hun studieschuld, bijvoorbeeld over lokaal terugbetalen, verlaging van het maandbedrag of een aflosvrije periode. Ook kunnen medewerkers helpen bij het aanvragen van een nieuwe DigiD. Het servicekantoor is gevestigd in the Greenhouse in the Triangle Office, Hoogstraat 18 in Willemstad. Bezoekers kunnen met en zonder afspraak langskomen. Meer informatie over de openingstijden en het maken van een afspraak is te vinden op duo.nl/cariben.