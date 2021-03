Duplicaat stemkaart af te halen bij Kranshi

Iedereen die nog geen stemkaart in bezit heeft voor de verkiezingen van 19 maart en graag een duplicaat hiervan zou aanvragen kan dit bij Kranshi afhalen. De Electorale Kiesraad is hier maandag mee begonnen. In totaal zijn er bij deze verkiezingen 1.756 stemkaarten niet uitgeprint en dus niet bezorgd, bijvoorbeeld omdat het adres niet bekend was bij de overheid. Mensen die geen stembiljet hebben ontvangen, kunnen hun duplicaat afhalen tussen 9.00 uur ‘s ochtends en 16.00 uur ‘s middags afhalen bij Kranshi. Op de verkiezingsdag kan dit tot 18.00 uur.