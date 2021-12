De duurtetoeslag wordt voorlopig niet verlaagd. Minister Silvania van financiën vindt het geen geschikt moment om de afgesproken korting van 10% in te voeren. Duurtetoeslag is een aanvulling op het pensioen door de verhoogde kosten voor levensonderhoud. In het landspakket tussen Curaçao en Nederland staat dat hier gisteren een besluit over genomen moest zijn. Silvania wil eerst het resultaat van een actuarieel onderzoek afwachten voordat er een nieuw besluit wordt genomen.

